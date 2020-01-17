Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Фернандеша

Бруну Фернандеш близький до переходу у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед підпише атакувального хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

Трансфер гравця обійдеться Манчестер Юнайтед у 60 млн євро.

Наразі клуби залагоджують фінальні деталі щодо розміру бонусів. Угоду можуть остаточно закрити в найближчі години.

Відзначимо, що Фернандеш підпише контракт до 2025 року із зарплатою 6 млн євро на рік плюс бонуси.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обрав нового капітана.

Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.