Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Фернандеша

Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед підпише атакувального хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.
Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.
Трансфер гравця обійдеться Манчестер Юнайтед у 60 млн євро.
Наразі клуби залагоджують фінальні деталі щодо розміру бонусів. Угоду можуть остаточно закрити в найближчі години.
Відзначимо, що Фернандеш підпише контракт до 2025 року із зарплатою 6 млн євро на рік плюс бонуси.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обрав нового капітана.
Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.