Мілевський: Суркіс – сильний президент Динамо

Ігор Суркіс є сильними президентом Динамо, який багато років управляє клубом.

Про це розповів екс-нападник киян Артем Мілевський.

"Я думаю, що сильний. Як його можна вважати слабким? Звичайно, зараз важкі часи, але скільки він уже клубом керує. Звичайно, це нелегко. Звичайно, він сильний президент.

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Якби я став президентом "Динамо", то першим ділом зібрав би всіх пацанів, всіх працівників клубу. Разом з дружинами. І оплатив би всім похід в театр, зняв би банкетний зал, зробив би дуже серйозну вечірку для всіх. Сам би туди приїхав і попросив, щоб кожен з кожним поспілкувалися. Логіка в тому, щоб всі були разом. Випити по чарці і поспілкуватися ", - сказав Мілевський.