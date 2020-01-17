Динамо відпустило грузинського захисника

Лочошвілі покинув Динамо

Динамо надало статус вільного агента грузинському захиснику Луці Лочошвілі.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу

Лочошвілі є вихованцем тбіліського Динамо, він підписав контракт із Динамо 31 серпня 2017 року в 19-річному віці. Згодом на правах оренди повернувся до тбіліського Динамо, а потім виступав за словацьку Жиліну. За київське Динамо не грав.

Раніше, Боці Хуніорс порекомендували підписати захисника Динамо.

Нагадаємо, Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс.