Динамо відпустило грузинського захисника

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо надало статус вільного агента грузинському захиснику Луці Лочошвілі.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу
Лочошвілі є вихованцем тбіліського Динамо, він підписав контракт із Динамо 31 серпня 2017 року в 19-річному віці. Згодом на правах оренди повернувся до тбіліського Динамо, а потім виступав за словацьку Жиліну. За київське Динамо не грав.
Раніше, Боці Хуніорс порекомендували підписати захисника Динамо.
Нагадаємо, Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс.