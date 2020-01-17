Роналду пропустив тренування Ювентуса

Джерело - isport.ua.
Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду пропустив тренування команди.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Футболіст не тренувався через наслідки синуситу - запалення слизової оболонки однієї або декількох придаткових пазух носа.
Через цю недугу Кріштіану не брав участі в матчі Кубка Італії проти Удінезе.
Також, участь португальця в наступному матчі - під питанням. Варто відзначити, що Ювентус буде протистояти Пармі.
Нагадаємо, УЄФА протягнула Роналду до збірної 2019 року.