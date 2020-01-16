УЄФА протягнула Роналду до збірної 2019 року

УЄФА змінила тактичну розстановку

За підсумками голосування уболівальників, організованого на сайті УЄФА для визначення збірної 2019 року, Кріштіану Роналду зайняв лише четверте місце в номінації форварди після Роберта Левандовського, Ліонеля Мессі і Садіо Мане.

Про це повідомляє Daily Mail.

Це не завадило включити лідера збірної Португалії і Ювентуса в підсумкову команду.

Для того, щоб Роналду став лауреатом, УЄФА змінив спочатку заплановану популярну тактичну розстановку 4-3-3 на раритетну 4-2-4. Жертвою такої винахідливості став півзахисник Челсі і збірної Франції Нгола Канте, який поступився в номінації півзахисники Кевіну Де Брюйне і Френкі де Йонгу.

Серед воротарів і захисників нічого переробляти не довелося: на думку уболівальників, найкращим голкіпером став Аліссон Бекер, а четвірку в обороні склали Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк, Ендрю Робертсон і Матейсен де Лігт.

Нагадаємо, Ювентус мінімально здолав Рому в 19 турі Серії А.