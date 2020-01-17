Хавбек Львова перейшов до бразильського клубу

Мартан став гравцем ФК Сеара

Джерело - ФК Львів.

Півзахисник Львова Мартан повернувся до себе на батьківщину, і підписав контракт з клубом бразильської Серії А Сеара.

Про це заявив наставник Львова Єгіше Мелікян.

"На жаль, за сімейними обставинами клуб покинув Мартан. В цьому випадку треба було проявити людські якості, що ми і зробили", - зазначив Мелікян.

Мартан виступав за Львів протягом півтора сезону. Сумарно на його рахунку 25 матчів в УПЛ, в яких він зробив два асисти.

Раніше, два бразильці можуть залишати Львів.

Нагадаємо, Дніпро-1 підпише екс-гравця ФК Львів.