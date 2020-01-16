Ліверпуль готує рекордний трансфер

Джерело - espreso.tv.
Англійський Ліверпуль став лідером у боротьбі за німецького хавбека Баєра Кая Гаверца.
Про це повідомляє Mendo Deportivo.
Англійський клуб готовий у літнє трансферне вікно викласти за німця рекордні для себе 107 млн фунтів.
Суперниками у гонці за 20-річного футболіста є Манчестер Юнайтед, Барселона та Баварія.
У поточному сезоні Гаверц провів 21 матч за Баєр, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, Клопп став найкращим тренером грудня в АПЛ.
Також, Ліверпуль встановив рекорд АПЛ.