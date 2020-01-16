Джерело - football.ua.
Інтер домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Ешлі Янга.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За англійської ветерана міланський клуб заплатить 1,5 млн євро. У найближчі кілька днів капітан Манчестер Юнайтед повинен пройти медогляд в Інтері.
Чинний контракт гравця із МЮ був розрахований до кінця сезону.
У поточному сезоні Янг зіграв за клуб 18 матчів, на його рахунку захисника один гол і одна результативна передача..
Нагадаємо, Еріксен погодився перейти в Інтер у січні.
Також, Мілан готує обіг гравцями із Ромою.