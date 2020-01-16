Маріуполь орендував нападника Шахтаря

Біблик перейшов до Маріуполя

Джерело - ФК Маріуполь.

Маріуполь орендував чергового гравця Шахтаря - в команду Олександра Бабича перейшов форвард Станіслав Біблик.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Біблик народився 17-го серпня 2001 року, виступає за юнацьку збірну України. Оренда розрахована до кінця 2020 року.

У минулому сезоні за юнацьку команду гірників забив 11 голів в 18-ти матчах. У поточному сезоні провів 3 матчі за молодіжний склад Шахтаря.

Раніше Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.

Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.