Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Денис Гармаш дебютував у складі Різеспора в офіційному матчі.
Українець вийшов в стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу кубка Туреччини проти Галатасарая. Гармаш відіграв 60 хвилин, після чого був замінений.
Матч завершився внічию – 1:1. Гра-відповідь відбудеться наступного тижня на полі Галатасарая.
Кубок Туреччини
1/8 фіналу, 15 січня
Різеспор – Галатасарай 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Болдрін, 1:1 – 39 Акбаба
Нагадаємо, Гармаш провів перше тренування у Різерспорі.