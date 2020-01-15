Гармаш дебютував за Різеспор у Кубку Туреччини

Денис Гармаш провів перший офіційний матч за новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Денис Гармаш дебютував у складі Різеспора в офіційному матчі.

Українець вийшов в стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу кубка Туреччини проти Галатасарая. Гармаш відіграв 60 хвилин, після чого був замінений.

Матч завершився внічию – 1:1. Гра-відповідь відбудеться наступного тижня на полі Галатасарая.

Кубок Туреччини

1/8 фіналу, 15 січня

Різеспор – Галатасарай 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Болдрін, 1:1 – 39 Акбаба

Нагадаємо, Гармаш провів перше тренування у Різерспорі.