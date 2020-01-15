Джерело - football24.ua.
Реал досяг домовленості з Аяксом про перехід Донні ван де Беек влітку цього року.
Про це повідомив головний оглядач нідерландського видання De Telegraaf Валентейн Дріссен.
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"Він не піде взимку, але після завершення сезону перейде в Реал. Так і запишіть. Все вже узгоджено. Манчестер Юнайтед не варто більше звертатися", – сказав Дріссен
Сума трансферу складе 55 млн євро.
Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.