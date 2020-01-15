Сарнавський: У Шахтарі я втратив три роки

Воротар Львова Богдан Сарнавський незадоволений періодом своєї кар'єри, який він провів у Шахтарі (2013-2016).

Про це голкіпер заявив в ефірі програми Футбольный формат.

"Дебютував в 18 років. А потім зробив крок у бік Шахтаря. Провів там 3 роки, але було дуже мало ігрової практики. Я, грубо кажучи, втратив три роки.

В якомусь плані придбав, з хорошими людьми потренувався, з великими футболістами, зірками, з хорошими тренерами і воротарями попрацював. Я це все відчув.

Але ігровий ритм повинен бути присутнім завжди. Я це відчув на собі. Коли цю ниточку втрачаєш - важко за неї потім зачепитися. Це ігрова практика", - сказав Сарнавський.