Ноєр зацікавив Ювентус

Туринський клуб розглядає можливість підписання досвідченого голкіпера

Воротар мюнхенської Баварії і національної збірної Німеччини Мануель Ноєр потрапив в сферу інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє France Football.

Італійський клуб може скористатися конфліктом 33-річного стража воріт з керівництвом Баварії.

Відзначимо, що в цьому сезоні Ноєр взяв участь в 17 матчах чемпіонату Німеччини, в яких пропустив 22 м'ячі. Контракт воротаря з мюнхенським клубом діє до 30 червня 2021 року.

Раніше, Баварія знайшла заміну голкіперу Ноєру.

Нагадаємо, Ноєр може покинути Баварію.