Мелікян вказав проблемні позиції Львова

Центральний, лівий захисник, десятка, опорник, напад - ці позиції Львову потрібно зміцнюватися.

Про це наставник Єгіше Мелікян заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Лівий центральний, лівий захисник, десятка, опорник, сподіваємося на напад. Вистачає позицій, де потрібно зміцнюватися. Щось вийшло, десь ще чекаємо, перебуваємо в процесі.

Гарний настрій, зустрілися з командою, привітав гравців з Новим роком, побажав, щоб не отримали травм", - сказав Мелікян.