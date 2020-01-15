Мелікян вказав проблемні позиції Львова

Джерело - Tribuna.com.
Центральний, лівий захисник, десятка, опорник, напад - ці позиції Львову потрібно зміцнюватися.
Про це наставник Єгіше Мелікян заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.
"Лівий центральний, лівий захисник, десятка, опорник, сподіваємося на напад. Вистачає позицій, де потрібно зміцнюватися. Щось вийшло, десь ще чекаємо, перебуваємо в процесі.
Гарний настрій, зустрілися з командою, привітав гравців з Новим роком, побажав, щоб не отримали травм", - сказав Мелікян.
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