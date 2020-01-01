Руні офіційно став гравцем англійського клубу

Дербі підписав Руні

Легендарний англійський нападник Вейн Руні приєднався до клубу з Чемпіоншипа Дербі Каунті.

Про те, що Руні стане гравцем Дербі Каунті, повідомлялося ще у листопаді Руні приєднався до Дербі Каунті – в січні він стане граючим тренером клубу. Сьогодні ж клуб та гравець офіційного оголосили про перехід.

Угода з 34-річним форвардом розрахована на 18 місяців. За її умовами, Руні поєднуватиме ігрову кар'єру з роботою в тренерському штабі Дербі Каунті.

Головний тренер Дербі Каунті Філліп Коку не приховує задоволення від цього підписання.

"Це позитивно для всіх, а також для нього самого. Добре, що Руні тут, і вболівальники можуть бачити його. Він буде брати участь роботі команди, і ми можемо скористатися його досвідом", - зазначив Коку.

Раніше, Руні провів перше тренування у Дербі.