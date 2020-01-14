Екс-тренер Барселони Ернесто Вальверде не заслуговував на звільнення.

Про це розповів екс-тренер Реала та збірної Іспанії Вісенте дель Боске.

"Мені важко судити про те, чим керувалося керівництво Барселони, але рішення звільнити Вальверде мене здивувало. Вальверде - один з тих тренерів, які мають свій стиль, до того ж результати його команди не назвеш провальними. Втім, зараз занадто легко розлучаються з тренерами навіть в Англії, де раніше давали достатньо часу для реалізації своїх ідей", - розповів дель Боске.