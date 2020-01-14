Російський олігарх може продати Арсенал

Найбагатша людина Африки Аліко Данготе розглядає варіант покупки лондонського Арсенала у російського бізнесмена Алішера Усманова в 2021 році.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Це команда, яку я б хотів одного разу придбати. Але зараз я говорю про те, що ми вклали близько 20 млрд євро в свої проекти, і я хочу зосередитися на них. Я закінчу з цими справами до 2021 року і тоді зможу подумати про Арсенал.

Я не купую клуб прямо зараз, а куплю його, коли закінчу зі своїми проектами, тому що я намагаюся вивести свою компанію на новий рівень", - розповів Данготе.