Лунін близький до переходу в Ов'єдо

Андрій Лунін може змінити клуб

Ов'єдо може розвантажити платіжну відомість та зможе орендувати українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Elcomercio.

Ов'єдо домовився з Тенеріфе про трансфер нападника Хосела Морено, який дозволить підписати Андрія Луніна.

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Таким чином, перехід Хоселу дасть необхідний простір в зарплатній відомості, щоб отримати дозвіл на реєстрацію українського голкіпера..

За інформацією джерела, Лунін може провести перший матч за Ов'єдо вже в четвер.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.