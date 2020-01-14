Лунін близький до переходу в Ов'єдо

Джерело - ua.tribuna.com.
Ов'єдо може розвантажити платіжну відомість та зможе орендувати українського голкіпера Андрія Луніна.
Про це повідомляє Elcomercio.
Ов'єдо домовився з Тенеріфе про трансфер нападника Хосела Морено, який дозволить підписати Андрія Луніна.
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Таким чином, перехід Хоселу дасть необхідний простір в зарплатній відомості, щоб отримати дозвіл на реєстрацію українського голкіпера..
За інформацією джерела, Лунін може провести перший матч за Ов'єдо вже в четвер.
Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.