 Лунін може перейти у бельгійський клуб | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін може перейти у бельгійський клуб

Сьогодні 17:18 1222 0
Андрій Лунін може покинути Іспанію
Лунін може перейти у бельгійський клуб
#Лунін

Джерело - football24.ua.

Український голкіпер Андрій Лунін може продовжити кар'єру в одному із клубів Європи.

Про це повідомив журналіст AS Ігнасіо Бальядор

Клуб Сегунди Реал Ов'єдо не має права купувати гравців через ліміт зарплатної відомості, що поставило під сумнів трансфер Луніна

"Наразі Ліга не дала дозволу. Лунін має пропозиції з-за кордону, і найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з Ов'єдо зірвуться", – розповів Ігнасіо Бальядор.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.

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