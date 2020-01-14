Рома відновила інтерес до хавбека Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Травма 20-річного хавбека Ніколо Дзаньоло в недавньому матчі проти Ювентуса (1:2), змусила керівництво Роми повернути погляди на трансферний ринок у пошуках посилення для команди на другу частину сезону.
Про це повідомляє Ill Messaggero.
Одним з кандидатів на те, щоб перебратися в стан вовків є молодий хавбек Шахтаря Маркос Антоніо, якого головний тренер Роми Паулу Фонсека просив босів підписати ще минулого літа.
Відзначається, що Рома знаходиться в контакті з Шахтарем з приводу трансферу хавбека, але подробиці спілкування клубів залишаються невідомими.
Маркос Антоніо перейшов в Шахтар в лютому минулого року. У нинішньому сезоні провів лише 645 хвилин в 15 матчах за гірників у всіх турнірах, відзначившись 1 голом.
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