Інтер не зміг підписати захисника ПСЖ

Француз відмовив італійцям

Захисник ПСЖ Лейвін Курзава мав всі шанси опинитися в Італії, однак вирішив відмовитися від контракту міланського Інтера.

Про це повідомляє L'Equipe.

Італійці виходили на контакт з футболістом і запропонували йому в січні змінити команду. Однак Лейвін заявив про бажання спробувати свої сили в АПЛ.

Його контракт з ПСЖ закінчується влітку цього року і навряд чи сторони будуть його продовжувати. У поточному сезоні він провів лише 8 матчів, програвши конкуренцію Бернату.

Раніше, Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.