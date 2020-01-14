Інтер не зміг підписати захисника ПСЖ

Джерело - ua-football.com.
Захисник ПСЖ Лейвін Курзава мав всі шанси опинитися в Італії, однак вирішив відмовитися від контракту міланського Інтера.
Про це повідомляє L'Equipe.
Італійці виходили на контакт з футболістом і запропонували йому в січні змінити команду. Однак Лейвін заявив про бажання спробувати свої сили в АПЛ.
Його контракт з ПСЖ закінчується влітку цього року і навряд чи сторони будуть його продовжувати. У поточному сезоні він провів лише 8 матчів, програвши конкуренцію Бернату.
Раніше, Інтер і Аталанта зіграли внічию у 19 турі Серії А.