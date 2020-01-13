Джерело - football.ua.
Мілан і Астон Вілла узгодили оренду голкіпера Пепе Рейни.
Про це повідомили офіційні сайти команд.
Орендна угода розрахована до закінчення сезону-2019/20. Контракт іспанця з Міланом діє до літа 2021 року.
Голкіпер провів лише один матч в Серії А в цьому сезоні.
37-річний ветеран виступав за Барселону (49 матчів у всіх турнірах), Вільярреал (147), Ліверпуль (396), Баварію (3), Наполі (182) і Мілан (13).
Раніше повідомлялося, що Сусо хоче покинути Мілан.
Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка знищив Астон Віллу у 22 турі АПЛ.