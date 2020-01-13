Пепе Рейна повернувся в АПЛ

Мілан і Астон Вілла узгодили оренду голкіпера Пепе Рейни.

Про це повідомили офіційні сайти команд.

Орендна угода розрахована до закінчення сезону-2019/20. Контракт іспанця з Міланом діє до літа 2021 року.

Голкіпер провів лише один матч в Серії А в цьому сезоні.

37-річний ветеран виступав за Барселону (49 матчів у всіх турнірах), Вільярреал (147), Ліверпуль (396), Баварію (3), Наполі (182) і Мілан (13).

Раніше повідомлялося, що Сусо хоче покинути Мілан.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка знищив Астон Віллу у 22 турі АПЛ.