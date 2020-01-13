Сусо хоче покинути Мілан

Сусо може покинути Мілан

Хавбек Мілана Сусо може продовжити кар’єру у Ромі.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Керівництво Роми зайняте екстреними пошуками нового півзахисниками через травму Ніколо Дзаньоли. Головним кандидатом на позицію гравця є Сусо, який виступає за Мілан.

26-річний іспанець готовий змінити клуб і вже попросив керівництво відпустити його. При тренері Піолі він не може зачепитися за основу, через те, що не підходить під його схему.

Мілан хоче отримати за Сусо близько 15 млн євро.

Нагадаємо, Ювентус мінімально здолав Рому в 19 турі Серії А.

Також, Сампдорія знищила Брешію, а Удінезе розгромив Сассуоло.