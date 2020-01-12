 Сампдорія знищила Брешію та інші матчі 19 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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#Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 січня, відбулися поєдинки 19 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
19 тур, 12 січня

Сампдорія - Брешія 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Чансельор, 1:1 - 34 Лінетти, 2:1 - 45+3 Янкто, 3:1 - 69 Квальярелла, 4:1 - 77 Капрарі, 5:1 - 90+2 Квальярелла

Фіорентина - СПАЛ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Песселья

Торіно - Болонья 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 11 Беренгер

Верона - Дженоа 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Санабріа, 1:1 - 55 Верре(П), 2:1 - 65 Цакканьї

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