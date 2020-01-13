Ов'єдо очікує дозволу на реєстрацію гравців, щоб підписати Луніна

Українець за крок від переходу до клубу Сегунди

Клуб Сегунди Реал Ов'єдо близький до підписання орендної угоди з українським голкіпером Андрієм Луніним.

Про це повідомляє AS.

Воротар національної збірної нашої країни в даний момент виступає на правах оренди за Вальядолід, але провів лише два поєдинки за півроку, а напередодні стало відомо, що гравець пропустив тренування своєї команди.

Якщо не трапиться чогось несподіваного, то Лунін точно перебереться в Ов'єдо. Клубу залишилося тільки дочекатися дозволу на реєстрацію гравців.

У Леганесі і Вальядоліді Лунін практично не грав через наявність сильних перших номерів. В Ов'єдо основним вважається 34-річний аргентинець Нерео Шампань, але Луніну гарантували місце в основі.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.