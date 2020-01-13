Зідан відзначився унікальним досягненням

Зідан виграв 9 з 9 фіналів в якості тренера Реала

Реал обіграв Атлетіко (0:0, 4:1 пен) у фіналі Суперкубка Іспанії і це 9-й фінал у кар'єрі Зінедіна Зідана в якості головного тренера мадридського клубу.

Він виграв їх всі.

Раніше Реал Зідана перемагав у фіналах Ліги чемпіонів-2015/16, Суперкубка Європи 2016, Клубного чемпіонату світу 2016, ЛЧ 2016/17, Суперкубка Іспанії-2017, Суперкубка Європи-2017, Клубного ЧС-2017 і ЛЧ-2017 / 18.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.