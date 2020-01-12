 Лунін пропустив тренування Вальядоліда | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу
Сьогодні 16:13 28
Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу
Сьогодні 14:27 411
Ліверпуль встановив історичний рекорд
Сьогодні 11:40 1004
Лунін у серії пенальті виводить Вальядолід в 1/16 Кубку Короля
Сьогодні 08:23 5554
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Сьогодні 07:54 3198
Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:53 805
Німецького футболіста з'їли акули. Йому був усього 21...
Вчора 17:02 2811
Русин: Хочу стати лідером Динамо
Вчора 15:57 1378
Вукоєвич очолив молодіжну збірну Хорватії
Вчора 15:45 994
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Вчора 14:48 2068
Блоги
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:55 128
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:27 412
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:47 1100
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:02 449
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:34 1617
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:54 3192
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
Вчора 16:49 1743
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 2063
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 11:35 3130
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 792
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Біатлон Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу 28
16:05 Баскетбол Українець Михайлюк встановив особистий рекорд у НБА 141
15:57 Баскетбол Черкаські Мавпи вдома перемогли Миколаїв у Суперлізі 97
15:55 Блог Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі 132
15:45 Футбол Лунін пропустив тренування Вальядоліда 277
15:38 Хокей. УХЛ Дніпро в овертаймі здолав Білий Барс у 27 турі УХЛ 108
15:28 Пряма трансляція Кубок світу. Чоловіки. Мас-старт 15 км. Онлайн-трансляція LIVE 2530
15:27 Блог Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи 416
15:24 Футбол Удінезе розгромив Сассуоло в 19 турі Серії А 100
15:10 Футбол Чорноморець продав двох гравців до латвійського клубу 206
14:51 Футбол Луческу відмовився від роботи у Румунії 237
14:48 Бокс Уболівальники влаштували масову бійку після боксерського поєдинку 334
14:37 Теніс Збірна України проведе матч Кубка Девіса у Запоріжжі 178
14:27 Біатлон Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті на Кубку світу 411
14:15 Футбол Півзахисник Манчестер Сіті визнаний найкращим гравцем Алжиру 187
13:57 Бокс Американський боксер знепритомнів після перемоги у першому раунді 902
13:41 Теніс Легендарна американка пожертвує призові на боротьбу з пожежами в Австралії 228
13:25 Футбол Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна 1616 1
13:10 Футбол Ліверпуль встановив рекорд АПЛ 275
12:51 Теніс П'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open 268
12:33 Бокс Мунгія достроково переміг О'Саллівана 329
12:25 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE 3242
12:15 Бокс Ярмак: Максимально поважаю віру Ломаченка і Усика, але священники використовують чемпіонів для своїх цілей 1037 1
12:01 Інше Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція 64842
11:57 Теніс 38-річна Вільямс виграла перший титул за три роки 290

Лунін пропустив тренування Вальядоліда

Сьогодні 15:45 277 0
Українець може покинути клуб найближчим часом
Лунін пропустив тренування Вальядоліда
#Вальядолід, #Лунін

Джерело - iSport.ua.

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін був відсутній на тренуванні Вальядоліда, яке відбулося після кубкового матчу проти Марбельї (1:1, 1:4 по пенальті).

Про це повідомила журналістка Марина Маркос у Twitter.

Переговори про перехід Луніна в інший клуб знаходяться на фінальній стадії. 

Відзначимо, що Лунін виступає за Вальядолід на правах оренди з мадридського Реала. У поточному сезоні українець провів за біло-фіолетових два матчі в Кубку Іспанії.

Коментарі ()