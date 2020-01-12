Лунін пропустив тренування Вальядоліда

Українець може покинути клуб найближчим часом

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін був відсутній на тренуванні Вальядоліда, яке відбулося після кубкового матчу проти Марбельї (1:1, 1:4 по пенальті).

Про це повідомила журналістка Марина Маркос у Twitter.

Lunin, ausente en el entrenamiento de Zaratán, ultima su salida del @realvalladolid. — Marina Marcos (@marinamarcosp) January 12, 2020

Переговори про перехід Луніна в інший клуб знаходяться на фінальній стадії.

Відзначимо, що Лунін виступає за Вальядолід на правах оренди з мадридського Реала. У поточному сезоні українець провів за біло-фіолетових два матчі в Кубку Іспанії.