Помер колишній гравець запорізького Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос Євген Остапенко.

Про це повідомила Олена Остапенко у своєму Twitter.

You were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones...you realize what you miss the most when it’s not there anymore. Dear Dad, you will stay forever in my heart! Love you! ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/1ILMLnkoxV