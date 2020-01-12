Помер колишній гравець запорізького Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос Євген Остапенко.

Про це повідомила Олена Остапенко у своєму Twitter.

"Ти був поруч з самого першого дня. На жаль, життя забирає тих, кого ми любимо ... Ти усвідомлюєш, що втратив, тільки коли цього більше немає поруч. Дорогий татко, ти назавжди залишишся в моєму серці! Я люблю тебе", - написала Остапенко.