 Помер колишній гравець Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос | Футбол | Champion.com.ua
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Помер колишній гравець Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос

Сьогодні 17:56 3075 0
Євген Остапенко родом із Запоріжжя
Помер колишній гравець Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос
#Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Помер колишній гравець запорізького Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос Євген Остапенко.

Про це повідомила Олена Остапенко у своєму Twitter.

"Ти був поруч з самого першого дня. На жаль, життя забирає тих, кого ми любимо ... Ти усвідомлюєш, що втратив, тільки коли цього більше немає поруч. Дорогий татко, ти назавжди залишишся в моєму серці! Я люблю тебе", - написала Остапенко.

Євген Остапенко - український футболіст, він виступав за Металург із Запоріжжя.

Нагадаємо, Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.

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