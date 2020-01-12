Джерело - Чемпіон.
Помер колишній гравець запорізького Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос Євген Остапенко.
Про це повідомила Олена Остапенко у своєму Twitter.
"Ти був поруч з самого першого дня. На жаль, життя забирає тих, кого ми любимо ... Ти усвідомлюєш, що втратив, тільки коли цього більше немає поруч. Дорогий татко, ти назавжди залишишся в моєму серці! Я люблю тебе", - написала Остапенко.
You were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones...you realize what you miss the most when it’s not there anymore. Dear Dad, you will stay forever in my heart! Love you! ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/1ILMLnkoxV— Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) January 12, 2020
Євген Остапенко - український футболіст, він виступав за Металург із Запоріжжя.
Нагадаємо, Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.