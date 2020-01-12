Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна

Джерело - Чемпіон.

Юний нападник київського Динамо Назарій Русни має допомогти своїй команді в другій половині сезону.

Таку думку висловив півзахисник киян Карлос де Пена.

"Без сумнівів, Русин хороший гравець. У першій частині сезону він грав за Зорю, а тепер точно допоможе Динамо. Бажаю йому всього найкращого", - сказав де Пена.

Нагадаємо, Динамо не сподівається, що Бєсєдін може уникнути покарання за допінг.

Раніше Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).