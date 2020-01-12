Голкіпер збірної України відбив 2 удари з пенальті

Джерело - Чемпіон.

Вальядолід у серії післяматчевих пенальті переміг марбелью в 1/32 фіналу Кубку Іспанії.

Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1. Зазначимо, що Андрій Лунін пропустив дуже дивний гол у власні ворота. Проте, кіпер збірної України реабілітувався у серії післяматчевих пенальті, відбивши 2 удари з "точки".

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

11 січня

Марбелья - Вальядолід 1:1 (1:0, 1:1), 1:4 - у серії пенальті

Голи: 1:0 - 39' Пауло, 1:1 - Унал

Раніше повідомлялося, що Реал може повернути Луніна з оренди.