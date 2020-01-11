Бабель повернувся у Аякс

Джерело - Чемпіон.
Форвард Раян Бабель із Галатасарая перейшов у амстердамський Аякс.
Про це повідомляється на офіційному сайті нідерландської команди.
Важливо: Захисник Аякса може завершити кар'єру у 29 років
Бабель виступатиме за Аякс на правах оренди до закінчення поточного сезону.
На думку Бабеля, виступи в чемпіонаті Нідерландів суттєво збільшать його шанси на потрапляння у заявку команди Рональда Кумана на Євро-2020, адже тренерському штабу національної команди буде простіше стежити за його формою.
Зазначимо, що Бабель є вихованцем Аякса. Він виступав за клуб з 2004 по 2007 рік, а також у сезоні 2012/13. У відборі до Євро-2020 Бабель зіграв 7 матчів та забив 2 голи.
𝙉𝙊𝙒 it’s official. 😉#BackToTheFuture pic.twitter.com/AEbDFCF6W8— AFC Ajax (@AFCAjax) 11 January 2020