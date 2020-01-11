Бабель повернувся у Аякс

Раян виступатиме за Аякс на правах оренди

Джерело - Чемпіон.

Форвард Раян Бабель із Галатасарая перейшов у амстердамський Аякс.

Про це повідомляється на офіційному сайті нідерландської команди.

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Бабель виступатиме за Аякс на правах оренди до закінчення поточного сезону.

На думку Бабеля, виступи в чемпіонаті Нідерландів суттєво збільшать його шанси на потрапляння у заявку команди Рональда Кумана на Євро-2020, адже тренерському штабу національної команди буде простіше стежити за його формою.

Зазначимо, що Бабель є вихованцем Аякса. Він виступав за клуб з 2004 по 2007 рік, а також у сезоні 2012/13. У відборі до Євро-2020 Бабель зіграв 7 матчів та забив 2 голи.