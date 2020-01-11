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Захисник Аякса може завершити кар'єру у 29 років

Сьогодні 19:51 334 0
Захисник Аякса може завершити кар'єру у 29 років

Джерело - www.footboom.com.

Захисник Аякса Дейлі Блінд може більше не вийти на футбольне поле через проблеми з серцем.

Про це повідомляє Fox Sports.

Так, батько 29-річного футболіста Данні заявив: "Повернення Дейлі на поле в якості професійного футболіста не є на 100 відсотків безпечним". Відзначається, що сім'я гравця вважає за краще не говорити про його можливе повернення. Проте в Аяксі чекають, що протягом найближчого місяця захисник почне тренуватися з командою. Нагадаємо, під час матчу заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів з Валенсією у Блінда сталося запаморочення. Після зустрічі футболіст пройшов медобстеження, яке виявило у спортсмена міокардит. 

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