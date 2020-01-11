Попов отримав травму в останньому матчі з Десною

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Денис Попов пропустить початок збору першої команди в Туреччині.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Важливо: Динамівці вийшли з відпустки і пройшли планове медобстеження

20-річного футболіста продовжує турбувати травма. У клубі розраховують, що він розпочне підготовку до другої частини зборів.

Нагадаємо, що Попов отримав травму в останньому матчі з Десною, через що був замінений на 59-й хвилині зустрічі.

У поточному сезоні Денис провів 10 матчів, забив 2 голи.