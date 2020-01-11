Джерело - Чемпіон.
Захисник київського Динамо Денис Попов пропустить початок збору першої команди в Туреччині.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
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20-річного футболіста продовжує турбувати травма. У клубі розраховують, що він розпочне підготовку до другої частини зборів.
Нагадаємо, що Попов отримав травму в останньому матчі з Десною, через що був замінений на 59-й хвилині зустрічі.
У поточному сезоні Денис провів 10 матчів, забив 2 голи.