Динамівці вийшли з відпустки і пройшли планове медобстеження

10 січня завершилася відпустка у гравців першої команди Динамо

Джерело - ФК Динамо.

10 січня завершилася відпустка у гравців першої команди Динамо і традиційно перед поновленням тренувального процесу футболісти проходять повне медобстеження в клініці Борис.

У перший день на медогляд прибули українські футболісти - Денис Бойко, Руслан Нещерет, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський, Георгій Цитаїшвілі. Решта гравців пройде медогляд завтра.

У порядку черги гравці заходили до кабінетів профільних лікарів - невропатолога, терапевта, травматолога, окуліста, лора. Також футболістам зробили кардіограму, УЗД черевної порожнини та серця, вони здали весь спектр аналізів, виміряли тиск та антропометричні дані.

Сьогодні ввечері динамівці проведуть перше тренування на базі в Кончі-Заспі. А за кілька днів команда вирушить на збір до Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай хоче перехопити новачка Динамо.

Нагадаємо, Динамо підписало гравця російського Тамбова.