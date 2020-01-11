Варді не повернеться до збірної Англії – тренер

Нападник Лестера Джеймі Варді більше не буде виступати за збірну Англії.

Про це розповів наставник "лис" Брендан Роджерс.

"Джеймі прийняв своє рішення і ніколи не давав приводів засумніватися в цьому. Якщо чесно, я не уявляю, що це зміниться.

Іноді виклики в збірну - це перш за все подорожі. Позбувшись від цього, він отримав можливість бути свіжим, проводити час зі своєю сім'єю, а також працювати над деякими речами в клубі індивідуально. А коли міжнародна перерва закінчується, він у формі і рветься в бій.

Питання не в тому, чи може він грати за збірну Англії. Безсумнівно, він може, але потрібно запитати, чи хоче він цього. Коли я прийшов, ми обговорювали це питання з Джеймі, але я в жодному разі не хвилююся і підтримую його", - розповів Роджерс.