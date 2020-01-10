Зоря підпише племінника Циганика

Джерело - Tribuna.com.
Племінник українського телеведучого і коментатора Ігоря Циганика Андрій продовжить кар'єру у Зорі.
Про це повідомляє Football Hub.
Основна позиція - лівий вінгер, також здатний зіграти правого вінгера і центрального півзахисника.
Тransfermarkt оцінює гравця в 200 00 євро.
Циганик грав за Сконто, Байєр U-19, Вікторію з Кельна, дубль Шальке і Камбюр. Останнім клубом був РФШ, за який він забив 1 гол і зробив 1 асист в 20 матчах. Також провів 8 матчів у складі збірної Латвії.
Футболіст перейде в луганський клуб на правах вільного агента.
Нагадаємо, що недавно з Зорі в Десну перейшли Пилип Будківський і Леван Арвеладзе.