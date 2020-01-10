Зоря підпише племінника Циганика

Останнім клубом Андрія Циганика був РФШ

Племінник українського телеведучого і коментатора Ігоря Циганика Андрій продовжить кар'єру у Зорі.

Про це повідомляє Football Hub.

Основна позиція - лівий вінгер, також здатний зіграти правого вінгера і центрального півзахисника.

Тransfermarkt оцінює гравця в 200 00 євро.

Циганик грав за Сконто, Байєр U-19, Вікторію з Кельна, дубль Шальке і Камбюр. Останнім клубом був РФШ, за який він забив 1 гол і зробив 1 асист в 20 матчах. Також провів 8 матчів у складі збірної Латвії.

Футболіст перейде в луганський клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, що недавно з Зорі в Десну перейшли Пилип Будківський і Леван Арвеладзе.