Десна підписала нападника Зорі

Будківський став гравцем чернігівського клубу

Джерело - ФК Десна.

Чернігівська Десна підписала контракт з нападником Пилипом Будківським.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди поки не відомі. Форвард вже 10 січня приєднається до команди в Чернігові, і розпочне з Десною підготовку до весняної частини сезону 2019/2020.

Останнім клубом 27-річного нападника була луганська Зоря. Також Будківський у своїй кар'єрі встиг пограти за"Іллічівець, Севастополь, російський Анжі, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

Раніше, Арвеладзе із Зорі повернувся до Десни.

Нагадаємо, Зоря готова підписати гравця збірної Люксембургу.