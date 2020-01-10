Рафаїлов: На перегляд приїдуть три легіонери

До луганської Зорі вже на збір у Запоріжжі приїдуть 3 потенційні новачки команди.

Про це гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив клубній прес-службі.

"Перший з них бразилець, другий латвієць, який довгий час грав за межами Латвії і є вихованцем одного з німецьких клубів і третій камерунець, який довгий час грав в Португалії. Цього камерунця ми хотіли запросити ще влітку, але не змогли домовитися. Зараз всі нюанси улагоджені. Є деякі проблеми з документами, але я думаю, що ми з усім справимося.

Вони пройдуть медобстеження, потренуються разом із командою і полетять із Зорею у Туреччину, - зауважив генеральний директор. - Якості цих футболістів вивчені головним тренером, і він хотів би їх бачити в Зорі.

Якщо брати цих трьох футболістів і враховувати тих, хто приїде до Туреччини, то звідти візьмемо максимум, 1-2 гравців. Має піти більше футболістів від нас зараз, ніж прийде. Таким чином, наші придбання складуть 4-5 футболістів", - сказав Рафаїлов.