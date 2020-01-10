Мілан хоче повернути Аллегрі

На італійського тренера також претендує МЮ

Керівництво Мілана хоче повернути на посаду головного тренера Массімільяно Аллегрі.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Раніше Аллегрі вже керував Міланом у 2010-2013 роках і в 2011 році привів команду до титулу чемпіонів Італії.

Останнім місцем роботи Аллегрі був Ювентус, який він покинув влітку 2019 року.

Раніше повідомлялося про те, що Аллегрі може очолити Манчестер Юнайтед.

Зараз Мілан займає 12-те місце в Серії А з 22 очками після 18 турів. Нині команду очолює Стефано Піолі.

Нагадаємо, Аллегрі відмовився очолити Арсенал.