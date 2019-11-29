Аллегрі відмовився очолити Арсенал

Боси клубу зв'язувалися з фахівцем

Колишній тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі відмовився від пропозиції очолити лондонський Арсенал.

Про це повідомляє Football Italia.

Боси клубу зв'язувалися з фахівцем за кілька днів до звільнення Емері. Однак, сам Аллегрі відповів їм відмовою.

Фахівець віддав перевагу до кінця сезону 2019/20 залишатися без клубу, щоб в новому сезоні зі свіжими силами повернутися у футбол.

До спеціалісту вже проявляли інтерес такі клуби, як: ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Баварія і Тоттенгем.

Раніше, керівництво Арсенала хотіло призначити Моурінью.

Нагадаємо, з посади головного тренера канонірів звільнили Емері.