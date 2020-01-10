Маротта назвав трансферну ціль Інтера

Інтер спробує підписати Артуро Відаля до закінчення трансферного вікна.

Про це розповів спортивний директор міланського клубу Джузеппе Маротта.

"Ми зробимо щось в січні, це важливий момент для нас, і ми хочемо продовжувати розвиватися.

Відаль є однією з наших цілей. Еріксен? Ринок закривається в кінці січня, подивимося, що станеться.

Ми докладаємо всіх зусиль, але для поліпшення якості нашої команди необхідні важливі трансфери, і саме з цієї очевидної причини виникають труднощі", - розповів Маротта.