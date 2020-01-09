Вальверде розраховує на Відаля

Ернесто Вальверде прокоментував трансфер Відаля

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде спростував трансфер півзахисника Артуро Відаля.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я провів індивідуальну зустріч з Відалем. Барселона розраховує на Артуро - він тут, він з нами. Я теж розраховую на нього. Думаю, що він не покине Каталонію. Я не думаю про відхід Відаля - тим більше, що завтра він вийде на поле", - розповів Вальверде.

У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 20 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 1 результативну передачу. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.

Раніше повідомлялося, що Відаль узгодив контракт з Інтером.

Нагадаємо, Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.