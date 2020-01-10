Маруан Феллаїні може змінити клуб

Бельгійський півзахисник китайського Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні може повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Головний тренер Вест Гема хоче запросити у свою команду 32-річного бельгійця, з яким він працював в Евертоні та Манчестер Юнайтед.

Актуально: Манчестер Сіті зіграє із Фулгемом, Вест Гем прийме Вест Бромвіч. Результати жеребкування Кубка Англії

Контракт Феллаїн з китайським клубом діятиме ще 2 роки, однак після введення в китайській Суперлізі ліміту зарплат, гравець може втратити до 75% виплат.

Нагадаємо, Вест Гем визначився з кандидатом на заміну Ярмоленку.

Раніше, Вест Гем визначився з кандидатом на заміну українцю.