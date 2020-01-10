Джерело - football.ua.
Бельгійський півзахисник китайського Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні може повернутися в АПЛ.
Про це повідомляє Sky Sports.
Головний тренер Вест Гема хоче запросити у свою команду 32-річного бельгійця, з яким він працював в Евертоні та Манчестер Юнайтед.
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Контракт Феллаїн з китайським клубом діятиме ще 2 роки, однак після введення в китайській Суперлізі ліміту зарплат, гравець може втратити до 75% виплат.
Нагадаємо, Вест Гем визначився з кандидатом на заміну Ярмоленку.
Раніше, Вест Гем визначився з кандидатом на заміну українцю.