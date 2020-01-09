Гравця Лейпцига звинуватили у згвалтуванні

Дівчина заявила на Ільзанкера у поліцію

Півзахисника РБ Лейпциг Штефана Ільзанкера звинуватили в зґвалтуванні.

Про це повідомляє AFP.

26-річна жінка звернулася в поліцію, заявивши, що 30-річний футболіст зґвалтував її у квартирі в Зальцбурзі під час вечірки.

Поліція почала розслідування, проте адвокат футболіста заявив про безліч невідповідностей.

Сам Ільзанкер заперечує всі звинувачення.

Футболіст виступає за Лейпциг з 2015 року. За цей час Ільзанкер провів 130 матчів.

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