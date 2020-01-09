Гравця Лейпцига звинуватили у згвалтуванні

Джерело - iSport.ua.
Півзахисника РБ Лейпциг Штефана Ільзанкера звинуватили в зґвалтуванні.
Про це повідомляє AFP.
26-річна жінка звернулася в поліцію, заявивши, що 30-річний футболіст зґвалтував її у квартирі в Зальцбурзі під час вечірки.
Поліція почала розслідування, проте адвокат футболіста заявив про безліч невідповідностей.
Сам Ільзанкер заперечує всі звинувачення.
Футболіст виступає за Лейпциг з 2015 року. За цей час Ільзанкер провів 130 матчів.
Нагадаємо, Кан увійшов у правління Баварії.
Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.