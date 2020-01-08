Легендарний гравець увійшов у правління Баварії

Олівер Кан увійшов в керівництво клубу.

Колишній воротар Баварії Олівер Кан став членом правління клубу.

Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.

У Баварії розраховують на Олівера Кана як на головного спадкоємця чинного президента Карла-Гайнца Румменігге. Планується, що Кан займе президентське крісло через 2 роки.

Відзначимо, що Кан всю свою футбольну кар'єру провів у мюнхенській Баварії, виграв з клубом Лігу чемпіонів, і безліч трофеїв в Німеччині. Кан тричі визнався найкращим голкіпером світу.

Нагадаємо, Баварія офіційно підписала Нюбеля.

Раніше, Боатенг був близький до переходу в Ювентус.