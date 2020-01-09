Інтер має намір купити Тоналі

Міланському клубу потрібен талановитий гравець Брешії

Міланський Інтер має намір підписати 19-річного півзахисника Брешії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Інтер хоче посилити свою лінію півзахисту.

Раніше повідомлялося, що Тоналі цікавиться Ювентус. Туринський клуб готовий віддати за футболіста €50 мільйонів.

У поточному сезоні Тоналі провів за Брешію 19 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі.

В активі Тоналі 3 матчі за збірну Італії з футболу.

Нагадаємо, Наполі програв Інтеру в 18 турі Серії А.