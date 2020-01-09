Інтер має намір купити Тоналі

Джерело - sport.ua.
Міланський Інтер має намір підписати 19-річного півзахисника Брешії Сандро Тоналі.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Інтер хоче посилити свою лінію півзахисту.
Раніше повідомлялося, що Тоналі цікавиться Ювентус. Туринський клуб готовий віддати за футболіста €50 мільйонів.
У поточному сезоні Тоналі провів за Брешію 19 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі.
В активі Тоналі 3 матчі за збірну Італії з футболу.
Нагадаємо, Наполі програв Інтеру в 18 турі Серії А.