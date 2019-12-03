Ювентус готовий віддати €50 мільйонів за вундеркінда Брешії

Тоналі може продовжити кар'єру у туринському клубі

Туринський Ювентус зацікавлений у викупі контракту 19-річного опорного півзахисника Брешії і збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Goal.com.

Ювентус готовий заплатити за гравця €50 мільйонів.

Тоналі - вихованець Брешії. У поточному сезоні футболіст провів за Брешію 14 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

Контракт Сандро з Брешією розрахований до літа 2021-го року. В активі Тоналі 3 поєдинки у складі збірної Італії з футболу.

Нагадаємо, Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса.

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