Ікарді хоче залишитися у ПСЖ

Нині форвард виступає за клуб на правах оренди

Форвард Інтера Мауро Ікарді, який зараз виступає на правах оренди за ПСЖ, бажає залишитися у паризькому клубі:

Про це він заявив в інтерв'ю Bleacher Report.

"Я відчуваю себе дуже добре в Парижі. Я ще не розмовляв з клубом, але залишилося ще чотири чи п'ять місяців. Коли в травні закінчиться сезон, ми сядемо і поговоримо. Якщо у мене буде шанс залишитися, я буду щасливий. Це хороший період для мене і моєї команди. Ми добре провели першу половину сезону. Я задоволений роботою, яку ми робимо", - зазначив Ікарді.

Вчора Ікарді оформив свій перший хет-трик за ПСЖ. Всього в нинішньому сезоні аргентинець провів 19 матчів за ПСЖ, в яких забив 17 голів.

Раніше, Неймар назвав символічну збірну своєї мрії з п'яти гравців.