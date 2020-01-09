 Ікарді хоче залишитися у ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Ікарді хоче залишитися у ПСЖ

Сьогодні 18:55 184 0
Нині форвард виступає за клуб на правах оренди
Ікарді хоче залишитися у ПСЖ
#Ікарді, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Форвард Інтера Мауро Ікарді, який зараз виступає на правах оренди за ПСЖ, бажає залишитися у паризькому клубі:

Про це він заявив в інтерв'ю Bleacher Report.

"Я відчуваю себе дуже добре в Парижі. Я ще не розмовляв з клубом, але залишилося ще чотири чи п'ять місяців. Коли в травні закінчиться сезон, ми сядемо і поговоримо. Якщо у мене буде шанс залишитися, я буду щасливий.

Це хороший період для мене і моєї команди. Ми добре провели першу половину сезону. Я задоволений роботою, яку ми робимо", - зазначив Ікарді.

Вчора Ікарді оформив свій перший хет-трик за ПСЖ. Всього в нинішньому сезоні аргентинець провів 19 матчів за ПСЖ, в яких забив 17 голів.

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