Ікарді хоче залишитися у ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Форвард Інтера Мауро Ікарді, який зараз виступає на правах оренди за ПСЖ, бажає залишитися у паризькому клубі:
Про це він заявив в інтерв'ю Bleacher Report.
"Я відчуваю себе дуже добре в Парижі. Я ще не розмовляв з клубом, але залишилося ще чотири чи п'ять місяців. Коли в травні закінчиться сезон, ми сядемо і поговоримо. Якщо у мене буде шанс залишитися, я буду щасливий.
Це хороший період для мене і моєї команди. Ми добре провели першу половину сезону. Я задоволений роботою, яку ми робимо", - зазначив Ікарді.
Вчора Ікарді оформив свій перший хет-трик за ПСЖ. Всього в нинішньому сезоні аргентинець провів 19 матчів за ПСЖ, в яких забив 17 голів.
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