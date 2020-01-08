ПСЖ та Лілль вийшли до півфіналу Кубка французької ліги

Визначилися останні два півфіналісти турніру

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі Кубка французької ліги ПСЖ переграв Сент-Етьєн, а Лілль - Ам’єн.

ПСЖ не мав проблем з Сент-Етьєном, який з 31-ої хвилини зустрічі грав у меншості. Господарі святкували розгромну перемогу. У складі переможців хет-трик оформив Ікарді.

В іншому чвертьфінальному матчі також було вилучення у гостей - на 38-ій хвилині у складі Ам’єна друге попередження отримав Зунгу. Після перерви перевагою в одного гравця Лілль сповна скористався. Араужо і Осімхен забезпечили перевагу у два м’ячі ще до 60-ої хвилини зустрічі.

Раніше, до півфіналу турніру вийшли Реймс та Ліон.

Кубок французької ліги

Чвертьфінал

8 січня

ПСЖ - Сент-Етьєн 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Ікарді, 2:0 - 39 Неймар, 3:0 - 44 Мулен (авт), 4:0 - 49 Ікарді, 5:0 - 57 Ікарді, 6:0 - 67 Мбаппе, 6:1 - 71 Кабає

Лілль - Ам’єн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Араужо, 2:0 - 58 Осімхен

Раніше, Неймар назвав символічну збірну своєї мрії з п'яти гравців.