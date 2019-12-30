Скандальний арбітр Кашшаї завершив кар'єру

Відомий угорський суддя Віктор Кашшаї завершує кар'єру.

Про це повідомив сам арбітр.

"Я завершую кар'єру арбітра і хочу отримати новий виклик. Дякую Федерації і своїм колегам, які допомагали мені, тому що без них я б не домігся успіхів в суддівстві.

Не хотілося б йти з футболу. Я навчався спортивному менеджменту, тому сподіваюся, що доб'юся результату і на цьому терені", - сказав Кашшаї.