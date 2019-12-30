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Скандальний арбітр Кашшаї завершив кар'єру

Сьогодні 08:26 369 0
Скандальний арбітр Кашшаї завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Відомий угорський суддя Віктор Кашшаї завершує кар'єру.

Про це повідомив сам арбітр.

"Я завершую кар'єру арбітра і хочу отримати новий виклик. Дякую Федерації і своїм колегам, які допомагали мені, тому що без них я б не домігся успіхів в суддівстві.

Не хотілося б йти з футболу. Я навчався спортивному менеджменту, тому сподіваюся, що доб'юся результату і на цьому терені", - сказав Кашшаї.

44-річний Кашшаї працював арбітром з 1990-го року. Угорський фахівець отримав статус ФІФА з 2003 року.

Українським уболівальникам він відомий за матч України і Англії на Євро-2012, коли він не зарахував чистий гол Марко Девича. А 2018-го він поставив спірний пенальті в ворота Шахтаря в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

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