Скандальний арбітр Кашшаї завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Відомий угорський суддя Віктор Кашшаї завершує кар'єру.
Про це повідомив сам арбітр.
"Я завершую кар'єру арбітра і хочу отримати новий виклик. Дякую Федерації і своїм колегам, які допомагали мені, тому що без них я б не домігся успіхів в суддівстві.
Не хотілося б йти з футболу. Я навчався спортивному менеджменту, тому сподіваюся, що доб'юся результату і на цьому терені", - сказав Кашшаї.
44-річний Кашшаї працював арбітром з 1990-го року. Угорський фахівець отримав статус ФІФА з 2003 року.
Українським уболівальникам він відомий за матч України і Англії на Євро-2012, коли він не зарахував чистий гол Марко Девича. А 2018-го він поставив спірний пенальті в ворота Шахтаря в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.